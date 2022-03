Incidente a Invorio: automobilista estratto dai vigili del fuoco

Oggi pomeriggio

Oggi, venerdì 11 marzo 2020 alle 13.55 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta nel comune di Invorio in p.zza Vittorio Veneto per un incidente stradale tra due autovetture.

L'intervento è consistito nell'assistere personale sanitario del 118 ad estrarre uno dei due conducenti dall'abitacolo della propria autovettura e a mettere in sicurezza lo scenario incidentale. I due conducenti sono stati trasportati entrambi all' ospedale di Borgomanero per accertamenti.