Incidente a Oleggio Castello: feriti una donna e un bambino

Lunghe code

È accaduto questa sera.

Questa sera una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta a Oleggio Castello in via Vittorio Veneto per un incidente stradale alle 18.20 circa.

Lo scenario

La squadra arrivata sul posto ha messo in sicurezza l'area del sinistro e ha collaborato con il personale sanitario per estrarre una donna e un minore dall'autovettura che aveva impattato con un'altra auto.

I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Borgomanero.

Presenti ambulanze della Croce Rossa di Arona e i carabinieri di Arona.