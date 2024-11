Incidente a Oleggio: muore ragazzino, gravissimo il fratello piccolo

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 novembre 2024, a Oleggio: è morto un ragazzino di 14 anni.

Incidente mortale a Oleggio

Due auto si sono scontrate lungo la strada che collega Oleggio a Mezzomerico, poco dopo le mura del cimitero. A bordo di una delle due macchine una nonna con i due nipoti di 14 e 4 anni. Nell'incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, i tre occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere. E' stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarli dall'abitacolo.

Purtroppo per il 14enne non c'è stato nulla da fare: è morto nello schianto.

Il fratellino di 4 è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. La nonna è stata invece portata in codice giallo all'ospedale di Borgomanero.

Sull'altra auto due feriti in codice verde.