Incidente a Paruzzaro: automobilista incastrato tra le lamiere, è grave

Incidente a Paruzzaro oggi, martedi 30 giugno 2020, poco dopo l’ora di pranzo.

Incidente a Paruzzaro

Incidente appena successo a Paruzzaro in via Borgomanero 46. Un camion e un’ auto sono entrati in collisione. Ad avere la peggio l’automobilista che è rimasto incastrato tra le lamiere. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero in codice rosso.