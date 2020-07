Incidente a Paruzzaro: morto l’automobilista, aveva 48 anni. Si chiamava Gian Franco Pucci.

Era rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto nell’incidente avvenuto ieri, martedì 30 giugno a Paruzzaro. Non ce l’ha fatta Gian Franco Pucci, 48 anni, residente nel milanese. Pare che per non tamponare l’auto davanti in frenata si fosse spostato di lato proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un camion. L’impatto è stato fatale. I vigili del fuoco erano riusciti a togliere l’uomo dall’auto che era stato portato d’urgenza prima a Borgomanero e poi a Novara, dove è spirato.