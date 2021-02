Incidente a Talonno: quattro persone rimaste ferite

Incidente a Talonno nella tarda serata di ieri, sabato 6 febbraio 2021.

Incidente a Talonno

Una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle 22 circa di ieri per un incidente stradale sulla SP34 nel comune di Talonno.

Coinvolte nel sinistro due autovetture con all’interno 4 persone.

Giunti sul posto i pompieri hanno collaborato con i sanitari per l’estrazione dei feriti mettendo in sicurezza l’area. Le 4 persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

In loco anche Croce Rossa e carabinieri di Arona.