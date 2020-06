Incidente ad Arona: arrivano i Vigili del fuoco

Incidente ad Arona nel pomeriggio di martedì 2 giugno 2020: tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco. Una squadra dei pompieri del distaccamento di Arona è intervenuta alle 17.20 circa nella città del Sancarlone in via Vignetta a causa di un incidente stradale.

La squadra ha subito messo in sicurezza l’autoveicolo e successivamente ha proceduto a far uscire il conducente. Solo un’automobile è stata coinvolta nel sinistro. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per accertamenti.

