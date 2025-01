Incidente ad Arona, i pompieri estraggono un ferito

È avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sabato 11 gennaio, un incidente tra due auto in vis Vittorio Veneto che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco della città.

Incidente in via Vittorio Veneto

I pompieri del distaccamento di Arona sono intervenuti oggi, sabato 11 gennaio, in via Vittorio Veneto per un incidente che ha coinvolto due auto all'altezzadi una rotonda. Una delle vetture si è ribaltata, bloccando all'interno uno degli occupanti.

Intervengono i pompieri

I vigili del fuoco hanno dunque estratto il ferito dall'auto che si era rovesciata sul lato, consegnando uno degli occupanti del mezzo alle cure dei sanitari della Croce rossa, che lo hanno portato all'ospedale di Borgomanero. Sul posto anche la polizia locale.