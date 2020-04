Incidente ad Arona: uomo in codice rosso all’ospedale

Incidente ad Arona questa sera. Un uomo di 50 anni è andato a sbattere contro un muro.

Incidente ad Arona

E’ avvenuto questa sera un incidente automobilistico in via Per Dormelletto. Un uomo di 50 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muro. Per estrarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno quindi portato all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Le sue condizioni sembrano critiche. Infatti è arrivato al Pronto soccorso in codice rosso.