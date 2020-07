Incidente in moto: Marco Tancini è gravissimo al Maggiore

Marco Tancini, 32 anni di Barengo molto noto nell’aronese perchè fra i fondatori del Nautica Beach, il locale estivo vicino al circolo del tennis e all’omonimo ristorante, si è schiantato nel pomeriggio di domenica 26 luglio 2020 a Ghislarengo.

Incidente in moto

Terribile incidente nel pomeriggio di domenica a Ghislarengo: Tancini si è scontrato con una macchina che procedeva in senso opposto. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.

L’uomo è stato portato in elicottero con codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara dove è ricoverato in gravissime condizioni.

Tancini è attualmente titolare del “Wood Design” a Barengo dove progetta arredamenti d’interni.