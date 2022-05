Incidente Paruzzaro: ecco chi sono le vittime

Tragedia

Avevano 78 e 55 anni.

Uno scontro frontale terribile ha provocato la morte sul posto di due uomini nel primo pomeriggio di sabato 30 aprile 2022 a Paruzzaro.

L'incidente e le vittime

L’allarme era scattato alle 14,30 e sul luogo del sinistro, avvenuto nei pressi di un distributore di carburante, lungo la Ss 142 “Biellese”, poco lontano dallo svincolo autostradale di Arona dell’A26 Voltri-Sempione, si sono recati l’elisoccorso, ambulanze del 118, due squadre dei Vigili del fuoco di Arona e Borgomanero e la Polizia stradale di Novara. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire la rimozione dei veicoli incidentati. Per i due uomini però non c'era già più nulla da fare.

Le vittime sono Pietro Bedoni, 78 anni, residente a San Maurizio D'Opaglio e Cheikh N'Djaei, 55 anni, di Soriso.

Le due auto si sono scontrate frontalmente sul rettilineo di Paruzzaro all'altezza del distributore Vega. La zona in passato è già stata teatro di tragedie. Da tempo infatti coloro che percorrono l'arteria (molto trafficata e spesso a velocità sostenute) invocano più sicurezza.

Sul posto oltre alle forze dell'ordine, all'ambulanza e anche all'elisoccorso, il sindaco Mauro Julita che invoca a gran voce un intervento per garantire la sicurezza su quel tratto di strada statale 142