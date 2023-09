Incidente questa notte a Invorio: due auto coinvolte

Questa notte alle 23.30 circa una squadra vigili del fuoco di Arona è intervenuta a Invorio sulla SP 34 per un incidente stradale.

Incidente a Invorio

Coinvolte due autovetture di cui, dopo l'urto, una è uscita fuori dalla sede stradale.

Arrivati sul posto si procedeva alla messa in sicurezza dell'area e in collaborazione con i sanitari si estricavano i conducenti, che venivano successivamente trasportati all'ospedale di Borgomanero per le cure necessarie.

Sul posto i carabinieri di Arona, la Croce rossa e Anpas di Omegna.