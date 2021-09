Incidente sul Sempione a Dormelletto: ferito motociclista

Incidente sul Sempione nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 1 settembre 2021.

Incidente a Dormelletto

Una squadra vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle 18.30 circa a Dormelletto sulla SS 33 del Sempione all'altezza del civico 180 per un incidente stradale.

Lo scontro è avvenuto tra una moto e un'auto.

L’area è stata messa in sicurezza per uno sversamento di combustibile mentre i sanitari hanno provveduto a portar via il motociclista ferito.

Sul posto anche i carabinieri di Arona per i rilevamenti del caso.