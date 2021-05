Incidente sulla statale tra Arona e Meina nel tardo pomeriggio di oggi sabato 8 maggio 2021.

Incidente mortale

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale del Sempione.

Un’auto e una moto sono entrate in collisione per cause al vaglio delle forze dell’ordine. A perdere la vita un centauro quarantacinquenne di Castelletto Ticino.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI