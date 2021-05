Incidenti sul lavoro: operaio colpito alla testa a Invorio e mano risucchiata da macchinario a Pombia

Due gli incidenti sul lavoro che si sono verificati questa mattina nel novarese.

Incidenti sul lavoro

Due incidenti sul lavoro, questa mattina, quasi in contemporanea. A Invorio un operaio di 38 anni è stato colpito al capo da una sbarra. Inizialmente sembrava una ferita grave in realtà si è risolto fortunatamente per il meglio. È stato portato in ambulanza all’ospedale di Borgomanero.

A Pombia invece un operaio di 45 anni si è visto risucchiare la mano sinistra in un macchinario. Portato all’ospedale di Novara con elisoccorso in codice giallo.