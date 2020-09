Inpianto di recupero dei rifiuti a Paruzzaro, Gusmeroli: “Totalmente contrari”

Oltre alla nascita del Comitato Paruzzaro, che ha l’obiettivo di opporsi alla realizzazione dell’impianto di recupero rifiuti in zona Borgo Agnello, in settimana il fronte del “no” alla realizzazione dell’impianto il cui progetto è in fase di valutazione di impatto ambientale negli uffici della provincia di Novara ha aggiunto il Comune di Arona con un intervento pubblico del suo vicesindaco.

Gusmeroli: “Totalmente contrari all’impianto”

Continua ad allargarsi la rete del fronte del “No” al progetto di realizzazione di un impianto di recupero rifiuti che è stato presentato negli scorsi mesi agli uffici della provincia di Novara per le necessarie valutazioni di impatto ambientale. Oltre alla nascita del “comitato Paruzzaro” e alla posizione di alcuni sindaci del territorio, in settimana si è aggiunta anche la voce del deputato leghista ed ex sindaco (ora vice sindaco) del Comune di Arona, Alberto Gusmeroli, che in un post dalla sua pagina Facebook ha espresso la sua posizione: