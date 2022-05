Invorio furgone si incendia e le fiamme si propagano alle auto vicine

Tre macchine coinvolte

Nessuna persona è rimasta ferita.

Questa mattina, 2 maggio alle 12.45 circa il distaccamento di Arona dei vigili del fuoco è intervenuto nel comune di Invorio, in largo Alpini per l'incendio di un autofurgone.

I fatti

Un principio di incendio dal vano motore si era poi propagato all'abitacolo. Il furgone inizialmente si era fermato a bordo strada e gli occupanti avevano fatto in tempo ad uscirne; in seguito il mezzo si è mosso in autonomia andando ad appoggiarsi a un palo della segnaletica stradale e accostando un' autovettura parcheggiata, la quale veniva coinvolta dal rogo ed andava completamente distrutta. Una terza autovettura nelle vicinanze subiva alcuni danni da irraggiamento termico alle parti in plastica della fiancata.

Infine, un frammento metallico delle autovetture, in seguito ad uno scoppio, veniva proiettato a distanza di trenta metri circa colpendo e incrinando il parabrezza di una quarta macchina parcheggiata nella piazza antistante.

Nessuna persona è stata coinvolta dall'evento. Sul posto anche i vigili urbani di Invorio e una pattuglia dei carabinieri di Gattico.