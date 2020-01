Invorio il sindaco è promosso dai dipendenti del comune

Il Sindaco di Invorio ha sottoposto ai dipendenti comunali un questionario di valutazione sul suo contributo professionale e sulla sua attività amministrativa a 4 anni di mandato.

Invorio il sindaco è promosso

“Ho voluto mettermi alla prova sottoponendomi al giudizio di tutti i dipendenti del Comune di Invorio –ha commentato il sindaco Del Conte. Spesso sono gli amministratori che esprimono giudizi e valutazione sui collaboratori; io ho chiesto, invece, a tutti loro di esprimere il loro parere, anonimamente, con la possibilità, però di inserire in ogni questionario un codice identificativo di modo che ciascuno potesse riconoscere il proprio responso. Nulla di più trasparente e rispettoso della garanzia istituzionale di ogni giudizio”.

Ha risposto all’iniziativa l’80% del personale del Comune di Invorio: 16 domande, centrate sulla capacità di Del Conte di collaborare in team con ciascuno di loro nei diversi ambiti di competenza, sulle sue capacità amministrative, sull’impegno e presenza in municipio, sulla correttezza istituzionale, sino a chiedere un giudizio complessivo nel promuoverlo a colleghi di altri Comuni.

I dipendenti di Invorio promuovono il sindaco Del Conte, con valutazioni molto positive, tanto che il 92% degli intervistati gli attribuisce una valutazione complessiva “molto buona” e “ottima” laddove dovessero sponsorizzarlo a colleghi di altri Comuni e sempre al 92% sulla sua correttezza istituzionale e rapporto lavorativo.

Il commento del sindaco

“Sono molto soddisfatto di questi risultati –ha concluso il Sindaco- perché è fondamentale avere il supporto e la stima delle persone che lavorano con te: sono presente nella quotidianità per rispondere alle esigenze dimensionali del nostro Comune, mettendoci il massimo impegno per l’amministrazione e lo sviluppo del nostro paese, con la conferma della correttezza istituzionale del mio ruolo e la capacità di confronto e di supporto con i collaboratori.

Sono convinto che per fare bene il nostro mestiere, l’onestà, la rettitudine, la preparazione tecnica, il grande impegno e anche una bella dose di creatività sono elementi essenziali, ma devono conciliarsi

con la collaborazione e il supporto continuo del personale, perché soltanto con il contributo di tutti si riesce a fare molto di più di quanto il singolo riesce a concludere.”