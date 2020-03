Invorio in lutto per Alessandra: muore a 43 anni

Invorio in lutto per l’ex cassiera del Conad di Oleggio Castello, muore a soli 43 anni.

Invorio in lutto per Alessandra

Una giovane vita spezzata dalla malattia, cuori infranti dalla scomparsa prematura, a soli 43 anni, di Alessandra Spiegel. A darne il triste annuncio il marito Alberto Franco, il figlio Matteo, la mamma Paola, la sorella Francesca, il cognato Fabrizio, il suocero Ferruccio, la nipote Sofia, gli zii, i parenti e gli amici tutti. Alessandra, anno 1977, viveva ad Invorio. Da studentessa aveva frequentato l’Istituto Cavallini di Lesa.

Una vita dietro alla cassa del Conad, poi la malattia

Una forma di Alzheimer giovanile ha segnato profondamente la vita della donna e quella del padre, scomparso molti anni prima a causa dello stesso morbo. L’invoriese Spiegel era molto conosciuta anche ad Oleggio Castello dove aveva lavorato, circa dal 2010 al 2013, come commessa e cassiera, al supermercato Conad. “Ho conosciuto Alessandra proprio alla Conad, ero una cliente del negozio – racconta l’ex collega Elisabetta Lavazzi – le avevo raccontato che cercavo un’occupazione, lei mi aveva convinto a fare un colloquio e mi avevano assunto. Dal quel giorno abbiamo lavorato insieme per diversi anni. E grazie al supermercato partecipavamo con lo stand durante gli eventi e le iniziative ad Oleggio Castello, come al Castello, preparavamo le merende, pane con nutella o salame. Ci piaceva sentirci parte della comunità, vivere il paese, incontrare i nostri clienti abituali e non. Collaboravamo anche con le Pro loco del territorio e Alessandra si offriva sempre come volontaria e aiutava a servire i commensali durante i pranzi e le cene”.