La nonna di tutti i massinesi ha festeggiato 100 anni

La nonna di tutti i massinesi, è con questo appellativo affettuoso che gli abitanti del paese si riferiscono a Serafina Manni, che da poco ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

La nonna dei massinesi festeggia 100 anni

Ha raggiunto il traguardo dei cento anni la “nonna” dei massinesi, Serafina Manni, meglio conosciuta in paese come Rina. Nata a Massino il 12 maggio 1920, Rina non ha parenti stretti ma, anche per il suo carattere socievole e i suoi modi particolarmente affabili, ha molte amiche e conoscenti, come certo si può dire che lo sono tutte le massinesi e i massinesi doc. Da quando, molti anni or sono, è rimasta vedova e senza figli, (l’unica figlia morì purtroppo in tenera età) è tornata a vivere nella vecchia casa di famiglia insieme alle sorelle che, un po’ più anziane, ad una ad una, da tempo l’hanno lasciata senza però, come lei, raggiungere il secolo.

Un curioso aneddoto

Ora vive in compagnia della badante in un antico cortile di via Roma su cui si affaccia un edificio cinquecentesco che da solo rappresenta un pezzo di storia del paese. Qualche acciacco le rende un po’ difficoltosa la deambulazione, ma è forse l’unico inconveniente dell’età poiché la mente lucidissima, la memoria integra e tutti i sensi ancora ben attivi fanno ritornare alla mente un singolare fatto accaduto meno di un anno fa, quando un’ambulanza giunta a sirene spiegate si è fermata davanti all’ingresso del suo cortile e tutti hanno ovviamente pensato che, avendo superato le novantanove primavere, Rina avesse avuto qualche problema di salute. Ma non era così, ad aver avuto un malore era invece la badante, e Rina, anziché perdersi d’animo, aveva prontamente afferrato il telefono e chiesto soccorso invertendo con disinvoltura i ruoli con la signora che solitamente la aiuta.