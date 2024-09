Ladri in azione in casa parrocchiale a Varallo Pombia mentre il don celebra messa

E' successo nella serata di domenica 29 settembre 2024 tra le ore 18 e le 19.

Ladri in azione a Varallo Pombia

L’arciprete don Fausto Giromini stava officiando la funzione vespertina al santuario della Madonna del Rosario di San Pietro e la canonica risultava quindi deserta. Ed è proprio in quel lasso di tempo, tra le 18 e le 19 di domenica 29 settembre che ignoti sono entrati in azione.

I ladri hanno forzato la porta di ingresso rovistando poi all'interno. Come confermato dallo stesso sacerdote, da undici anni alla guida delle comunità dei Santi Vincenzo e Anastasio di Varallo Pombia e di San Vincenzo e Santa Maria di Pombia, pare non abbiano portato via nulla.