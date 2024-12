Ladri nella notte alle scuole di Castelletto: indagano i carabinieri

Risale allo scorso fine settimana l'incredibile furto avvenuto nelle scuole di Castelletto Ticino. I ladri hanno colpito nella notte alla media Belfanti e alla scuola dell'infanzia Negri Viganotti Barberis.

Una serie di furti che danneggiano soprattutto gli studenti

"Al di là del danno economico e materiale, ciò che è più grave in questa vicenda è il danno educativo che subiranno i nostri ragazzi che si trovano privati della possibilità di utilizzare degli strumenti importanti per la loro crescita. Con i dispositivi che sono stati rubati sarebbe stato possibile condurre tutta una serie di attività per avvicinarli in modo più consapevole alle nuove tecnologie. E invece questa opportunità ora è svanita". E’ con queste parole che il dirigente dell’istituto comprensivo Serafino Belfanti, Valerio Mancuso, commenta la notizia del furto avvenuto con ogni probabilità nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre nella scuola media di via 25 Aprile e nella materna Istituto Negri Viganotti Barberis, che si trova a un centinaio di metri dalla prima.

Due furti nella notte

I furti sono stati compiuti nella notte. Alla media Belfanti i ladri hanno agito in modo chirurgico. Sono entrati probabilmente dall’ingresso sul retro, quello di via Caduti, hanno forzato alcune porte e sono arrivati nell’aula Stem, che conteneva pc e i pad di ultima generazione. Non è stato segnalato alcun danno alle altre aule, diversamente da ciò che era accaduto nei due episodi precedenti, del 2015 e del 2018, quando il blitz notturno nella scuola aveva lasciato sul terreno parecchi strascichi che avevano fatto pensare a un comune attacco vandalico: la classica “ragazzata”, seppur estrema. In quei casi infatti i danni avevano riguardato numerose classi e i serramenti della scuola, mentre per tutto l’istituto era stata lasciata una scia di schiuma sparata dagli estintori.

Colpita anche la scuola Negri Viganotti Barberis

Il blitz alla materna Negri Viganotti Barberis ha avuto invece caratteristiche piuttosto diverse. "Fortunatamente - dicono dalla scuola - qui i danni non sono stati ingenti. I ladri hanno portato via un cellulare e una borsa con gli attrezzi da bricolage, che probabilmente hanno utilizzato per un altro colpo. Però da noi hanno vagato un po’ per tutta la struttura, cercando non sappiamo cosa. Hanno lasciato anche sul posto i computer e altri dispositivi tecnologici, ma hanno danneggiato alcune porte".

Sul caso ora indagano i carabinieri della stazione di Castelletto e del Comando di Arona, che passeranno probabilmente al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza.