Ladri sacrileghi a Calogna e Comnago: rubano le statue dei Santi e della Madonna

Ladri sacrileghi in azione nelle chiese e negli antichi oratori di Calogna e Comnago. E’ caccia ai responsabili dei furti.

Ladri sacrileghi a Calogna

Ha provocato incredulità tra i lesiani la notizia che l’oratorio romanico di Santa Cristina a Calogna e la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice a Monte Croce sono stati profanati da ignoti a poche ore uno dall’altra. La scoperta risale alla mattina di mercoledì 29. Un passante che era andato a fare una passeggiata nel bosco ha notato che nella chiesetta dedicata a santa Cristina mancava qualcosa. Dal suo interno erano sparite due statue: quella della Santa per l’appunto e quella di San Giacomo, e inoltre un crocefisso.

Un altro episodio a Comnago

Impressionato dalla cosa, l’uomo è sceso in paese a Calogna per dare l’allarme. Avendo appreso la notizia, anche alcuni abitanti di Comnago hanno deciso di fare un sopralluogo nella loro chiesetta di Monte Croce, situata nell’omonima località, e dove con rammarico è stato scoperto un altro trafugamento, quello della statua lignea di Maria Ausiliatrice, opera d’arte sacra del 1896. I ladri avevano forzato il lucchetto della cancellata in ferro dell’entrata alla cappellina e prelevato dalla teca la statua della Madonna.

E’ caccia ai responsabili

Dell’accaduto sono stati subito avvisati il parroco don Mauro Baldi e i carabinieri della stazione di Lesa, che hanno effettuato i rilievi del caso. “Mi dispiace molto – ha detto don Baldi – speriamo di recuperarle”. Entrambe le chiesette sono state edificate in luoghi isolati, e ciò di certo ha facilitato l’opera dei ladri, che hanno potuto trafugare indisturbati gli oggetti sacri di culto.