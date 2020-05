Lake Music Snack, Boosta ad Arona per un grande evento: “Ci proviamo”

Aperitivi online con libri, musica e serie Tv per tutti gli amici del lago Maggiore. Così è nata la pagina facebook Lake Music Snack, un’idea degli aronesi Massimo Cosentino, 40 anni, segretario generale dell’Inter e Federico Campiotti, 37 anni dirigente nell’azienda Meritocracy.

Lake Music Snack

“Abbiamo pensato – racconta Cosentino – alla possibilità di gustarci qualcosa da bere dando consigli su libri musica e serie TV.. Abbiamo iniziato con Davide Di Leo, ovvero Boosta dei Subsonica e la ginecologa Perego Beatrice, poi nel corso della seconda puntata abbiamo avuto Massimo Cotto di Virgin Radio e l’ex calciatore Fabio Galante. Nella terza abbiamo gustato gli stessi vini con Boosta e Cotto grazie ad Elisa Semino ed in compagnia del sommelier Arnaud. Sabato puntata con il sindaco Alberto Gusmeroli e il prof Vittorio Emanuele Parsi autore de “Vulnerabili” con ospite a sorpresa di nuovo Boosta. Martedì 5 abbiamo poi avuto l’ex allenatore dell’inter Andrea Stramaccioni. Il fil rouge di tutte le puntate oltre che i consigli per la “quarantena” è stato quello di ottenere un sì generale per eventuale concerto/evento culturale ad Arona per rilanciare il lago post Covid19″.

Il Sì al concerto

Nella puntata numero 4 con ospite Gusmeroli, Cosentino ha infatti chiesto: “Le mettiamo le premesse per iniziare a parlare della possibilità di un concerto aronese anche per far ripartire l’industria musicale?”. E il sindaco: “La nostra città tradizionalmente pensa in grande: è il modo migliore per ripartire, anche con i concerti. Dobbiamo vincere battaglie sanitarie economiche ma senza tralasciare musica, cultura e arte se no è un po’ morire tutti. La musica è vita”.

“Accetto l’invito” ha risposto Boosta.