Lanzo, Lega: “Solidarietà al sindaco di Dormelletto vittima di stalking”

Il vicepresidente Riccardo Lanzo insieme con gli altri consiglieri del gruppo Lega Salvini Piemonte esprime la propria solidarietà a Lorena Vedovato, sindaco di Dormelletto in provincia di Novara, da due anni vittima delle minacce di uno stalker (LEGGI QUI LA NOTIZIA CON IL VIDEO-DENUNCIA DEL SINDACO).

Solidarietà

“Il mio pensiero – scrive Lanzo – va alla rappresentante delle Istituzioni ma anche alla donna, che da ormai due anni deve subire minacce gravissime, anche di morte, per la sola ragione di essere impegnata in prima persona nell’amministrazione della cosa pubblica. Il nostro auspicio è ovviamente che le Autorità intervengano al più presto per mettere fine a questa persecuzione e a tutte quelle che avvelenano l’esistenza di chi è vittima di un caso di stalking. Confido che il sindaco Vedovato continui a svolgere la sua preziosissima attività di primo cittadino, il ruolo che più di tutti permette di essere a contatto, 24 ore su 24, con i problemi e le necessità della gente, senza che questo giustifichi nessun tipo di violenza, fosse anche solo verbale”.