Le donazioni declinano il concetto astratto di solidarietà in realtà, in grado di restituire speranza alle persone più fragili e aiutando anche a ritrovare quei valori fondanti della nostra vita, ciò è alla base del sodalizio che si è creato tra l’Arona Golf Club di Borgoticino e la Struttura Cure Palliative/Terapia del dolore/Hospice dell’ASL NO.

L’Arona Golf Club per l’Hospice di Arona

“Con questa donazione vogliamo ringraziare la sig.ra Olga Briguccia e l’Arona Golf Club di Borgoticino che, grazie all’iniziativa promossa in ricordo del signor Domenico (Mimmo) ha permesso la raccolta di fondi utilizzati per l’acquisto di una carrozzina e due comode destinate all’assistenza ai

pazienti degenti presso l’Hospice. Gesti di tale sensibilità e attenzione nei confronti del nostro lavoro, ma soprattutto dei nostri malati, rende prezioso oltre che utile il dono che ci è stato fatto e merita la dovuta riconoscenza” – afferma Sandra Grazioli, Dirigente Medico Responsabile S.s.d. Cure Palliative/Terapia del dolore/Hospice dell’Asl NO – Le cure palliative costituiscono l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata che ai familiari per la cura attiva e totale dei pazienti per la cui malattia non esistono più cure efficaci volte alla guarigione – prosegue – Esistono malattie inguaribili, ma non esistono pazienti incurabili: partendo da questo assioma, il modello assistenziale delle Cure Palliative mette al centro della cura la persona malata con la sua famiglia, rispondendo a quei bisogni fisici spirituali, psicologici e sociali che si presentano e si delineano nella fase evolutiva di malattia”.

“Le cure palliative non sono una sospensione della cura, ma un prendersi cura del paziente mettendo in atto tutti quegli interventi terapeutici assistenziali utili, necessari e proporzionali per quel malato in quel definito stadio di malattia. Non è quindi un non fare, ma fare quello che è utile e appropriato in quel preciso momento per il paziente senza cadere in quello che può configurare un accanimento terapeutico.

L’obiettivo ultimo è quello di offrire la miglior qualità di vita possibile, ridurre la sofferenza inutile, la disperazione e il senso di abbandono caratteristici delle malattie inguaribili”.

Così Simone Bianchi

“Abbiamo fatto conoscenza dell’hospice attraverso quanto accaduto a Mimmo, che ha toccato profondamente la sua famiglia, ma anche tutti noi, e ci siamo attivati per ricordare il nostro socio, organizzando un incontro sulle cure palliative con l’obiettivo di raccogliere fondi per contribuire

concretamente all’attività svolta dagli operatori sanitari che si prendono cura del malato e di chi gli è accanto fino alla fine – dichiara Simone Bianchi, Presidente dell’Arona Golf Club di Borgoticino – Vorremmo che questo sodalizio non si esaurisse qui, è nostra intenzione, infatti, ricordare il nostro

amico Mimmo (Domenico) ogni anno, contribuendo così con piccoli gesti a dare delle risposte a tutti quelli che affrontano un momento così delicato della vita”.