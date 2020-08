Lavori in corso con rimozione forzata a Oleggio Castello

Lavori in corso a partire da oggi a Oleggio Castello: rimozione forzata sugli stalli di via Don Rolando.

E’ stata adottata nei giorni scorsi l’ordinanza con la quale si istituisce la dismissione degli stalli di sosta in via Don Rolando all’altezza del civico 5, per i quali è prevista anche la rimozione forzata. Inoltre è stata adottata ieri, 24 agosto, l’ordinanza della Provincia che stabilisce l’avvio dei lavori sulla Provinciale 142 (via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via Niccolini fino all’incrocio con via Monte Oleggiasco. Da oggi, martedì 25 agosto, fino al termine dei lavori, dalle 19.30 alle 5.30, il traffico sarà regolato da un senso unico alternato regolato da semaforo, mentre il semaforo comunale avrà la luce lampeggiante. Gli orari comprendono il montaggio/smontaggio cantiere.