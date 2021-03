Lavori in Rocca: alla riapertura via i decennali ponteggi

“Ho fatto un lungo sopralluogo in Rocca al cantiere di messa in sicurezza delle mura. Le foto per rendervi partecipi dei lavori, per certi aspetti spettacolari, sono state realizzate in luoghi in certi casi mai stati accessibili dal 1800 e solo ora grazie ai ponteggi in essere”.

La riapertura

Quando riaprirà il Parco il portale d’ingresso non avrà più i ponteggi che lo hanno nascosto per 11 anni.

“Ancora quattro mesi di lavoro per vedere libere e sicure le mura – racconta l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli – Intanto si prepara l’altro cantiere per sistemare la frana, anch’essa risalente ad oltre dieci anni fa, che impedisce da una stagione il camminamento in una delle zone più panoramiche del sito.

Un grazie a Fondazione Cariplo e Fondazione CRT che hanno finanziato circa un terzo delle opere e un enorme grazie alla famiglia Borromeo e al Principe Vitaliano che ha finanziato circa i due terzi del costo”.