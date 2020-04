L’odissea dell’aronese Camilla Sanneris bloccata in Argentina

Da Arona a Copenaghen. Poi in vacanza in Argentina senza riuscire più a tornare a casa.

Camilla Sanneris bloccata in Argentina

Sta diventando un’odissea il viaggio della giovane mamma aronese Camilla Sanneris con il marito e le tre figlie piccole. La ragazza, di origini aronesi, vive da anni a Copenaghen. A metà gennaio ha deciso di fuggire dal gelido inverno danese per andare a trovare i suoceri in Argentina. <Di fatto siamo in isolamento obbligatorio da 10 giorni – racconta – Saremmo già dovuti essere rientrati in Europa, in Danimarca. Ma ci hanno cancellato il volo>.

Com’è la situazione Coronavirus dall’altra parte del mondo?

<Diciamo che qui fino a tre settimane fa era un problema non esistente. Erano concentrati nell’epidemia di dengue, tuttora in corso. Arrivavano notizie terribili e nel giro di tre settimane hanno iniziato a riscontrare casi: tutti importati di argentini che erano stati in Europa o di turisti europei venuti in visita>.

Di colpo la richiesta di tornare dal Ministero: <Venerdì 13 marzo alle 14 ci è arrivato un messaggio dal ministero degli Esteri danesi che avevamo 24 ore di tempo per rientrare in Danimarca viste le intenzioni di chiudere le frontiere per un mese. È stata una doccia fredda, anche perché eravamo in un viaggio di famiglia a mille e rotti chilometri di distanza da casa, dai genitori di mio marito. Le distanze enormi in Argentina e la mancanza di connessione internet ci hanno fatto decidere di non correre a casa lo stesso giorno – sarebbe stato impossibile – ma di aspettare il giorno dopo per metterci in contatto con le istituzioni. Al mattino seguente, ci è arrivato un messaggio sms dalla compagnia aerea che avevano cancellato il volo. Praticamente c’è stata una escalation nel giro di 72 ore>.

