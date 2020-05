Lunedì riapre il Parco dei Lagoni di Mercurago.

Parco dei Lagoni

“A partire dal 4 maggio sarà riaperto il Parco dei Lagoni – si legge in una nota del comune di Dormelletto – Si raccomanda di mantenere le distanze di utilizzare le mascherine e di non creare assembramenti. Ci saranno controlli per verificare che non ci siano trasgressori delle misure di sicurezza contenute nel DPCM”.