Lutto a Mercurago per l’ex titolare della ditta di pulitura

Lutto a Mercurago per la scomparsa di Natale Franzone. In passato aveva gestito una ditta a Gattico.

Lutto a Mercurago per Franzone

Da tempo risiedeva con la famiglia a Mercurago. Natale Franzone è scomparso nella giornata del 21 gennaio. Era nato nel 1952, lascia la moglie Maria Rosaria e i figli Giovanni, Giusiana, Gabriele e Lucia. Negli ultimi anni pensionato, era stato titolare di una pulitura rubinetti: “Amava tanto il suo lavoro – ricorda Giusiana – con passione cercava di aggiornarsi e aveva aperto due negozi, uno a Gattico e uno a Benevento, in Campania. Il suo essere gran lavoratore si lega anche a un fatto particolare: quando sono nata io, papà si era addormentato su una branda in pulitura, lo svegliarono chiamandolo dall’ospedale, lui si precipitò a vedere la situazione. Lavorava con impegno anche perché sapeva che la numerosa famiglia necessitava di molte cose, non ci ha mai fatto mancare nulla. Siamo sempre stati uniti, credeva nel valore della famiglia, per lui il matrimonio era sacro. Tutto casa e lavoro, si dedicava a noi con amore. Era buono d’animo e piuttosto che fare un dispiacere a qualcuno ci rimetteva lui con gli altri. Viaggiava anche molto per la sua professione: prendeva i rubinetti assemblati dal retro della pulitura e andava a fare le consegne”.

Un padre amorevole e un professionista esemplare

“A 7 anni – continua la figlia – dovette affrontare un grave problema di salute, che poi miracolosamente si è risolto. Non era un amante di bar e locali, gli piaceva però la gente e stare in compagnia: non potrò mai dimenticare le feste di Natale. Più la sua tavola era piena e più era contento. Si ritagliava del tempo per viaggiare con la mamma: si sono recati a Ibiza, Parigi e in altre belle località. Avevamo una macchina a 12 posti, i nostri genitori ci portavano sovente a Genova o Venezia. Negli ultimi anni si viaggiava meno perché la famiglia è stata colpita da una disgrazia: mia sorella Valentina, la primogenita, ha perso la vita in giovane età. Siamo rimasti tutti senza forze e papà, prima della fine del 2020, ci disse che probabilmente l’avrebbe raggiunta, ovunque si trovasse. Anche la mamma ne risentì molto. Ci piace pensare che Valentina ci ha lasciato per un po’ e adesso abbiamo due angeli in cielo che si fanno compagnia e ci aiutano”.