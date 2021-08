Malore sul lavoro a Paruzzaro: 60enne in codice rosso al Maggiore di Novara

Malore sul lavoro a Paruzzaro: un uomo di 60 anni è caduto da un'altezza di diversi metri.

Paruzzaro: un 60enne vittima di un malore sul lavoro è stato portato a Novara

E' stato portato in un primo momento al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero l'uomo che è rimasto vittima di un malore sul lavoro a Paruzzaro nella mattinata di oggi, martedì 3 agosto. Secondo le prime informazioni raccolte, pare che l'uomo sia caduto da un'altezza di circa 6 metri. I soccorritori intervenuti in un primo momento avevano assegnato un codice rosso al lavoratore, che è stato trasportato a Borgomanero. Qui la gravità della situazione si era ridimensionata, trasformando il codice di accesso da rosso a giallo, ma poco fa le sue condizioni si sono di nuovo aggravate ed è stato trasportato al Maggiore della Carità di Novara in codice rosso.