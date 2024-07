Malpensa e fuel dumping: dai Comitati una ricostruzione e tante domande

L'Unione dei Comitati dell'Alta Valle del Ticino, di cui fa parte anche il Comitato dei cittadini di Varallo Pombia per l'aeroporto di Malpensa, interviene sull'incidente sfiorato lo scorso 9 luglio e pone alcuni interrogativi.

I Comitati si interrogano sull'incidente sfiorato lo scorso 9 luglio

Nei giorni in cui un evento analogo si è verificato sopra ai cieli di Novara, l'Unione dei Comitati dell'Alta Valle del Ticino, di cui fa parte anche il Comitato dei cittadini di Varallo Pombia per l'aeroporto di Malpensa, si interroga su quanto accaduto lo scorso 9 luglio tra Malpensa e Santhià. "Nel contesto ambientale in prossimità di una infrastruttura aeroportuale - scrivono dai Comitati - le emissioni ambientali quotidiane associate al traffico aereo (10 tonn/volo di CO2 per un Boeing 777-320 nel ciclo LTO Landing-TakeOff), stimabili a circa 1 milione/tonn/anno per Malpensa ( nello scalo di Francoforte sono stimati 1mil/700mila tonn/anno di solo CO2), lo scarico di 70/80.000 kg di carburante avio, rappresenta un fatto rilevante, ma incidentale/occasionale. Ma come è stato classificato l’evento incidentale del Boeing 777-320 LATAM del 9 luglio 2024? Un incidente o un inconveniente grave? Ha costituito solo un evento quasi ordinario, una sorta di “inconveniente”?".

La ricostruzione tecnica dell'accaduto

"Anche se non è stato un momentaneo “tail strike”, nemmeno un “ trail struck”, ma una strisciata, un “brutaly trail long scraped” di circa 7/8 secondi - scrivono dai Comitati - con l’aeromobile seduto, schiacciato sull’asfalto della pista 35 Sinistra, mentre la velocità del decollo aumentava esponenzialmente…mentre si avvicinava il Terminal 2. Sono le evidenze scaturite dal video posto on-line in ogni dove a 48 ore dall’incidente. Uno scenario da “Top film” che, nei fatti, si è concluso con l’atterraggio, dopo circa 75 minuti, sulla pista 35 Destra, probabilmente anche in sovrappeso rispetto al massimo “strutturale” di atterraggio. Gli spazi percorsi, l’altitudine ed i tracciati evidenziano un’operazione di scarico carburante, nei sette giri di holding, con un flusso di scarico di carburante avio/kerosene di circa 1500kg/minuto. L’operazione di scarico carburante, almeno nelle aree del vercellese, è stata documentata da video e sonori, che hanno rilevato il velivolo

in volo e il classico odore tossico delle sostanze non vaporizzate che arrivavano al suolo. Una realtà, tuttavia, non ufficiale. ANSV, ENAC e le amministrazioni locali non hanno ancora confermato il rilievo dello “scarico carburante”, collaterale all’evento incidentale. Le autorità nazionali, avrebbero, al momento, riferito di circuitazioni eseguite per un generico consumo di carburante".

70 o 80 tonnellate di carburante sarebbero state scaricate

"Questa nostra, lineare, coerente ricostruzione proposta - concludono i promotori dei Comitati - degli eventi susseguenti al lift-off (distacco) dalla pista, concluso con il pesante atterraggio sulla testata 35 destra, suggerisce l’avvenuto scarico di almeno 70/80 tonnellate di carburante, con una serie di interrogativi, riguardanti:

- Quale segnalazione di emergenza era stata riportata dai piloti ?

- Quale livello di emergenza in volo era operativa ?

- Quale e se il “fuel dumping” era stato autorizzato, (quota e zona)?

- quale contesto rischio/safety e Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA sono stati

attivati?

- Quale verifica della contaminazione aria/terreni, conseguente allo scarico, con le

relative tutele e le procedure di risarcimento, è stata disposta?

- Quale posizione e parcheggio occupa attualmente l’aeromobile a Malpensa?

Questi Comitati, come delineato nel comunicato N. 11, confermano di aver richiesto formalmente, al fine di rendere trasparente l’accaduto, il coinvolgimento e l’impegno dei Ministeri competenti:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- Ministero della Salute;

- Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ;

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica