Manomesso il defibrillatore a Lesa: la Croce Rossa lo ripristina

Grazie all'intervento della Croce Rossa di Lesa e al suo presidnete Paola Sanneris, è stata ripristinata la postazione del defibrillatore, sotto i portici di fronte al municipio di Lesa, che era stata manomessa da vandali ignoti.

L'intervento

Nei giorni scorsi qualche incivile aveva danneggiato il defibrillatore, come emerso dall'attività di ispezione che compie regolarmente la C.R.I. lesiana in base ad una convenzione col Comune di Lesa per le manutenzioni, le riparazioni, il ripristino dopo l'uso e per la valutazione del corretto funzionamento di tutti i punti D.A.E. sparsi sul territorio comunale, la cui spesa è a totale carico del Comune stesso.

Grazie a questa attività manutentiva, i volontari della Croce Rossa hanno rimosso prontamente l'apparecchio (come si vede dalla foto), lo hanno fatto sistemare e venerdì lo hanno ricollocato al proprio posto nuovamente funzionante. Tralasciamo infine il giudizio su coloro che perpetrano simili gesti, gravi e scellerati, nei confronti di un dispositivo medico salvavita, il cui costo dei danni ricade inevitabilmente su tutta la collettività.