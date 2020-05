Mascherine obbligatorie nelle vie del centro di Arona

Mascherine obbligatorie nelle vie del centro storico di Arona. E’ questo il contenuto dell’ordinanza di lunedì che il sindaco ha anticipato nella sua diretta Facebook.

Mascherine obbligatorie ad Arona

Nella sua diretta quotidiana su Facebook il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, ha annunciato delle importanti novità per quanto riguarda il regolamento della Fase 2 sul territorio della città. “Negli spazi aperti non è stato previsto l’obbligo coercitivo alla mascherina – ha detto – però siccome noi andiamo in spazi aperti e in spazi chiusi quasi in contemporanea, tra negozi e spazi aperti, è chiaro che bisogna averla. Faremo un’ordinanza con l’obbligo di portare con sé la mascherina, e di indossarla anche in vie strette. Le individueremo e saranno praticamente in tutto il centro storico della città. Le possibilità di non rispettare il distanziamento in vie strette è concreta”.

Ecco il video integrale con tutte le indicazioni del primo cittadino aronese.