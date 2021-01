Massoterapista No Vax, Ordine dei medici di Novara: “Non è nostra iscritta”

Il caso della massoterapista di Castelletto che ha dichiarato di non ricevere i pazienti che si sono vaccinati contro il Covid è stato posto da diversi iscritti all’Ordine provinciale dei medici. LEGGI QUI LA NOTIZIA

La posizione dell’Ordine dei Medici novaresi

«Non possiamo intervenire in alcun modo – spiega il presidente dell’Ordine, il dott. Federico D’Andrea – perché la persona in questione non è un medico (e lei stessa lo dichiara) e quindi non è iscritta al nostro Ordine. E’ evidente, come dai nostri recenti appelli alla vaccinazione, che la nostra posizione è assolutamente all’opposto da quella manifestata dalla massoterapista ma non abbiamo alcuna competenza sul caso, anche se da più parti siamo stati sollecitati a un’azione. Possiamo solo, e lo faremo, girare la questione all’ordine competente».