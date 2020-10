Maugeri Veruno, troppi positivi al Covid: scatta il blocco di ricoveri e dimissioni

In corso un’attività di vigilanza della Asl No sull’IRCCS Salvatore Maugeri di Veruno.

Maugeri Veruno, troppi casi Covid-19

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Salvatore Maugeri Istituto Clinico di Veruno, struttura sanitaria accreditata e convenzionata con ASL NO, partecipa attivamente dall’inizio dell’emergenza da COVID 19 alla gestione dei pazienti positivi di medio bassa intensità assistenziale, ponendosi come uno dei riferimenti per l’Area Sovrazonale Nord Est mediante un reparto dedicato di capienza massima pari a 98 posti letto.

A seguito del rilievo di un aumento di esiti positivi ai tamponi rinofaringei eseguiti sugli operatori ed ospiti nelle scorse settimane, l’ASL NO tramite la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha avviato immediatamente verifiche ed azioni supplementari sulla struttura, d’intesa con il Sindaco di Gattico-Veruno.

I provvedimenti

Al fine di salvaguardare l’incolumità degli assistiti e degli operatori, sulla base delle prime valutazioni formulate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, a titolo precauzionale si è reso necessario il blocco temporaneo di nuovi ricoveri e dimissioni degli utenti di qualsiasi reparto della struttura – compresi accessi di visitatori, care giver, ecc. – fino ad una precisa definizione dei livelli di rischio e delle misure specifiche di contenimento del contagio.

L’IRCCS stesso a titolo cautelativo ha sospeso l’erogazione delle attività specialistiche ambulatoriali non urgenti e comunque differibili.

Già domenica 11 ottobre il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha consentito alla struttura di riprendere la dimissione dei pazienti le cui condizioni cliniche non richiedano il ricovero, adottando specifici percorsi di dimissione a tutela delle famiglie e della collettività.

La Commissione di Vigilanza dell’ASL NO è al lavoro per completare le valutazioni igienico sanitarie e organizzative in modo da consentire il ripristino completo e regolare dell’attività ospedaliera.

