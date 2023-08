Maxi traffico di droga nei doppifondi dei camion: arrestato un 63enne

La Polizia di Stato di Novara, nello specifico la Squadra Mobile della Questura, nella giornata del 14 agosto 2023, ha dato esecuzione al decreto di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di un cittadino albanese - D. F. di anni 63 - gravato da numerosi precedenti di polizia e penali.

Un cumulo di reati per droga

La condanna definitiva è il cumulo di una serie di condanne passate in giudicato, in ordine alla consumazione di una serie di reati - in particolare per violazioni della norma sugli stupefacenti - del quale si è reso autore nel corso dell’anno 2014 nelle provincie di Novara e Bergamo.

Nello specifico, le attività investigative hanno portato alla luce un vasto traffico di cocaina, che veniva importata dalla Spagna a bordo di camion dotati di appositi doppifondi. Lo stupefacente quindi, veniva inizialmente depositato in un box in provincia di Bergamo e, in una seconda fase, consegnato ai destinatari in tutto il nord Italia.

Nel corso dell'indagine sono stati sottoposti a sequestro complessivi 75 chilogrammi di cocaina

D. F., ritracciato ad Arona (NO) presso la sua abitazione, dopo essere stato condotto presso gli Uffici della Squadra Mobile, al termine degli atti di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Novara dovendo scontare la pena residua di anni 4 di reclusione ed il pagamento della multa di 17.333,00 euro..