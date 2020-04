Mette casa sua a Revislate a disposizione dei medici che lottano contro il virus

Mette casa sua a disposizione dei medici che si stanno battendo per sconfiggere la minaccia del Coronavirus. La storia della paruzzarese Luana Nardio.

Mette casa sua al servizio dei medici della Maugeri

Una possibilità in più per l’Istituto clinico scientifico Maugeri. Alla struttura sanitaria, che si trova a Gattico-Veruno e che ospita un reparto Covid-19, si è rivolta la generosità della paruzzarese Luana Nardio che ha dato in concessione gratuita, sino al termine della pandemia, una delle sue case. L’immobile, che si trova a Revislate non lontano dalla clinica, è arredato, con le utenze domestiche allacciate e ora sta già ospitando una dottoressa impegnata al Maugeri.

Un’idea nata davanti alla tv

“L’idea – dice Nardio – mi è venuta guardando la televisione, qualcuno diceva che il personale sanitario si sposta e ha bisogno di una casa in questo periodo. Mia mamma è mancata un anno fa e risiedeva in un’abitazione che adesso è vuota, ho dunque chiamato il nostro sindaco Mauro Julita per sapere come essere utile. Si è messo in contatto con il comandante della caserma dei carabinieri di Gattico-Veruno Luigi Bessone, che ha fatto da tramite con il Maugeri. Non mi interessa lucrare, anche perché la mamma mi ha sempre insegnato ad aiutare le persone. A volte sosteniamo gente dall’altra parte del mondo, poi però ci dimentichiamo di chi è il vicino di casa. Il mio è un piccolo gesto, ma di cuore. Sono riuscita a mettermi in contatto con una dottoressa che è venuta vedere l’abitazione. Ci siamo incontrate, ovviamente indossando guanti e mascherine e rimanendo a debita distanza. Viene dalla Brianza, ci siamo piaciute subito come persone, ultimamente mi manda anche alcuni messaggi di ringraziamento. Sono originaria di Arona, ma qui mi conoscono soprattutto per il mio ruolo di catechista, svolto fino a 4 anni fa. Lavoro ad Arona come insegnante alla scuola primaria Dante e alla Usellini, mentre prima ero in servizio a Borgomanero e a Gattico-Veruno”