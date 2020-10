Movida Arona: ingresso contingentato ai locali, ztl attiva e glicine chiuso

Accordo raggiunto fra l’amministrazione e i gestori: i sei locali del lungolago faranno entrare prima i clienti che hanno prenotato e poi gli altri fino all’esaurimento della capienza. Glicine chiuso e ztl attiva.

Movida Arona: le nuove regole anti assembramento

<Mi rivolgo ai genitori: tenete a casa i figli minorenni. E’ per il bene di tutti>. Il sindaco Federico Monti fa un appello per scongiurare gli assembramenti della movida aronese sul lungolago nel weekend. Ma dalle parole si passa presto ai fatti con tre importanti novità a partire da venerdì 23 ottobre: <Ripristineremo la ztl dalle 20 alle 5 di venerdì e sabato per facilitare i controlli; chiuderemo il glicine, luogo sotto al quale i ragazzi si fermano creando possibili assembramenti mentre abbiamo individuato i sei locali della movida, tutti concentrati in 200 metri del lungolago: dalla torre dell’orologio all’inizio di Piazza del Popolo. In accordo con i gestori, gli avventori dei sei locali potranno raggiungerli se in possesso di prenotazione, chi non ha prenotato potrà comunque entrare ma a seconda del numero di clienti già presenti all’interno degli stessi. Per i controlli ci saranno pattuglie della polizia locale, carabinieri, vigilanza notturna ma anche volontari>.

Immagine di repertorio