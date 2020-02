Movida aronese: due persone denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti

Due le persone che durante lo specifico servizio dello scorso weekend sono state controllate e denunciate all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Movida aronese

Trattasi rispettivamente di:

– T.P., albanese classe 1955, pregiudicato, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di circa 4 grammi di cocaina e di circa 2000 euro in contanti, quale probabile provento dell’attività delittuosa;

– T.M., senegalese classe 1982, pregiudicato, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di circa 8,4 grammi di cocaina e di 0,8 grammi di hashish.

Durante la nottata, infine, come ormai d’abitudine, sono stati numerosi i controlli effettuati dai militari anche ai gruppi di giovani in transito dalla Stazione Ferroviaria di Arona per recarsi nei diversi locali della cittadina.