Nebbiuno uomo travolto dall’albero che stava tagliando: portato a Novara

Un uomo è stato travolto dall’albero che stava tagliando nel primo pomeriggio di oggi sabato 13 marzo 2021.

I soccorsi

Una squadra dei vigili del fuoco di Arona alle 15.20 circa è intervenuta a Nebbiuno in un bosco adiacente alla via provinciale Alto Vergante per il soccorso a una persona.

Un uomo infatti è stato travolto da un albero che stava tagliando. I vigili del fuoco hanno aiutato i sanitari al trasporto dell’infortunato giù per una ripida scarpata e hanno messo in sicurezza l’area del sinistro.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Novara in codice giallo.