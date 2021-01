Nel giorno della Memoria Arona si illumina di blu

Oggi mercoledì 27 gennaio 2021 ricorre la Giornata della Memoria. Arona si illumina di blu.

Giornata della memoria

”Il Blu come il colore della bandiera dello Stato d’Israele – spiega il vice sindaco Alberto Gusmeroli motivando la scelta – Il Blu come il colore del segno degli emigrati nei campi di concentramento, fatti rientrare con la frode e con l’inganno.

Il Blu come il colore associato ai dieci comandamenti. Il Blu come il colore della costanza con cui per duemila anni è stata anelata una Patria.

Il Blu come la profondità degli abissi del male e della vergogna nei confronti di crimini che l’umanità non può e non deve dimenticare”.

Fontana di Villa Cantoni blu

“Nel Giorno della Memoria, la nostra fontana di Villa Cantoni si tinge di Blu, una fontana che abbiamo fortemente voluto ristrutturare e far riemergere dal passato in tutta la sua bellezza. Il Blu come il colore del cielo, del mare, della speranza che proprio in questo tempo dobbiamo avere tutti insieme. Il Blu dei quadri impressionisti e surrealisti. Del velo della Vergine Maria. Degli occhi dei bambini, tutti, alla nascita…

Con l’augurio, la speranza, che ognuno di noi, guardando la fontana tinta di Blu in memoria delle vittime dell’Olocausto, possa sentire dentro di sé il dovere di non dimenticare mai ciò che è stato e di impegnarsi ogni giorno per costruire un mondo migliore dove essere Umani è avere sempre rispetto degli altri!

Ricordiamo, non dimentichiamo e una volta nella vita varchiamo quei campi, troveremo in quel silenzio la forza di non ripetere”.