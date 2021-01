Neve sul novarese: A26 chiusa ai mezzi pesanti.

Situazione neve

Come ampiamente previsto da questa notte ha iniziato a nevicare su tutto il novarese. La Provincia, in questi ultimi minuti, ha aggiornato sulla situazione viabilità:

“Traffico rallentato, ma senza particolari situazioni di criticità rilevate o comunicate al Settore Viabilità della Provincia di Novara, lungo le strade del Novarese a seguito della nevicata tuttora in corso. Lungo la A26 è stata interdetta la circolazione ai mezzi pesanti per evitare eccessive code. Secondo le previsioni meteorologiche la perturbazione dovrebbe passare entro la mattinata. Si raccomanda in ogni caso la massima cautela a quanti si spostano in macchina”.