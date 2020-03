No a corse e passeggiate: dopo i Lagoni chiuso anche Corso Europa

No a corse e passeggiate: dopo la chiusura del parco dei Lagoni anche corso Europa ad Arona viene chiuso.

Coronavirus i provvedimenti

L’invito a non uscire di casa se non per necessità, ad Arona come un po’ in tutte le città, non viene osservato. A mali estremi estremi rimedi dunque: il sindaco Gusmeroli ha deciso così la chiusura di Corso Europa.

Così Gusmeroli

“Dopo gli innumerevoli appelli a stare a casa, malgrado il passaggio dei vigili con megafono e i pattugliamenti, viste anche le numerosissime segnalazioni di affollamento di persone ho disposto la chiusura di Corso Europa.

Ricordo il forte sforzo che stanno subendo anche le nostre vicine rianimazioni degli Ospedali e il fatto che la salute, e soprattutto delle persone più fragili, è prioritaria rispetto a tutto”.