Nonna Maria se n’è andata: la centenaria castellettese ne avrebbe compiuti 101 domani

Nonna Maria Corbellari è scomparsa a 100 anni nella sua Castelletto. L’anziana castellettese avrebbe festeggiato il 101esimo compleanno domani, 13 ottobre.

Nonna Maria se n’è andata

Lo scorso anno, proprio in questo periodo, festeggiava l’ambito traguardo dei 100 anni. E purtroppo Maria Corbellari non è riuscita a superare ancora una volta il suo record, nonostante il traguardo dei 101 fosse molto vicino. Il suo compleanno sarebbe stato infatti domani, il 13 ottobre, ma purtroppo la donna è venuta a mancare sabato 3 ottobre, mentre dormiva.

Un personaggio speciale

Originaria di una famiglia veneta, Corbellari si trasferì a Castelletto quando era molto giovane, dopo un periodo di lavoro in Germania e un altro passato in Liguria. Con il marito Claulterio scelse di spostarsi sulle rive del Ticino e di impegnarsi insieme a lui nell’allevamento di vitelli da carne. La sua famiglia divenne in breve un punto di riferimento, soprattutto per la comunità veneta trasferitasi in paese. Il suo segreto per arrivare a 100 anni? “Cotechino, gorgonzola e un bicér da vin”, amava ripetere. E così è stato fino alla fine. Fino allo scorso anno, quando proprio in questi giorni, festeggiava il centesimo compleanno insieme ai nipoti Patrik, Viviana e Samuele, alle donne che se ne occupavano, Rosanna, Mariella e Nunzia, al sindaco Massimo Stilo e ai componenti del corpo musicale Angelo Broggio, che per l’occasione organizzarono un breve concerto in suo onore.