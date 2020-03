Nonna Rina batte tutti i record: è la decana di Pombia

Nonna Rina Abolin ha appena festeggiato il traguardo importantissimo dei suoi 104 anni. Diventa così la donna più anziana di Pombia mai vissuta.

Nonna Rina compie 104 anni

“Le ho detto di tenere duro, perché Rina, come tutti la chiamiamo qui in paese, potrebbe presto diventare la più anziana pombiese di sempre. La sua famiglia è venuta qui moltissimi anni fa dal Veneto e lei si è sempre dedicata al lavoro in campagna. Sono uno degli ultimi qui in paese a ricordarmi di quel tempo in cui Pombia era essenzialmente un paese agricolo e in cui le famiglie come quella di Rina, dove si lavorava con un carro trainato da un cavallo, erano viste con una certa ammirazione, come si guarda chi detiene uno status symbol”. Con queste parole il sindaco pombiese Giovanni Grazioli, esattamente dodici mesi fa, pronunciava uno speciale augurio per Rina Abolin, che era prossima a superare ogni record e a diventare la donna più anziana mai vissuta a Pombia. E alla fine quel momento storico è arrivato. Mercoledì 25 marzo, proprio nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria, Rina ha compiuto 104 anni.

Una festa particolare

Per la donna, che vive nella sua abitazione ancora quasi completamente autonoma, e che è sempre stata estremamente legata alla sua famiglia, a tutti i figli, i nipoti e i pronipoti, è stata una festa forzatamente in tono minore. Ma nonostante la quarantena, il sindaco Giovanni Grazioli ha voluto comunque manifestare la sua vicinanza alla donna che è diventata a tutti gli effetti la decana spirituale di Pombia. Pur non potendo andare di persona a porgerle gli auguri, il primo cittadino ha preparato per Rina una bellissima lettera in carta intestata con il simbolo del Comune di Pombia.

La lettera inviata dal Comune

“Carissima Rina – si legge nella missiva preparata in rappresentanza di tutta l’Amministrazione – in questo giorno di festa per te non possiamo esserti vicini per ovvi motivi. Il sindaco ti ricorda e ti abbraccia a nome dell’intera comunità pombiese. Non appena tutto sarà finito ci troveremo a festeggiare i tuoi favolosi 104 anni! Auguri ed a presto”.