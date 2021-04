Nuova emettitrice automatica di biglietti in stazione ad Arona

Nella stazione di Arona è stata installata una nuova emettitrice automatica di titoli di viaggio di Trenord che i viaggiatori potranno utilizzare per acquistare biglietti di corsa semplice, carnet e abbonamenti Trenord – anche per l’area STIBM di Milano/Monza e Brianza – biglietti per gli itinerari turistici Discovery Train nonché biglietti per il servizio aeroportuale Malpensa Express.

Sia contanti che carte

La nuova emettitrice di biglietti dispone di un grande display touch screen e offre la possibilità di pagamento sia con contanti (monete e banconote) che con carta di credito, in modalità contactless.

L’installazione della nuova emettitrice a Arona è parte di un più ampio piano che prevede sia l’installazione di nuove emettitrici automatiche di bigliettazione che l’ammodernamento di quelle già esistenti, per un investimento complessivo da parte di Trenord di oltre 5 milioni di euro in 2 anni.