Nuova illuminazione ai Giardini di Arona

Nuova illuminazione per i giardinetti di corso Repubblica ad Arona. I lavori sono in corso.

Nuova illuminazione

“Abbiamo fatto un sopralluogo ai giardini pubblici dove sono iniziati i lavori per il rifacimento integrale dell’illuminazione pubblica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli – Verrà rifatta a Led tutta l’illuminazione ai giardini e lungolago di Nassirija. Saranno oltre 60 i lampioni che verranno installati, cercando di riutilizzare plinti e pali già esistenti. Intorno al 15/20 aprile i lavori saranno ultimati e finalmente tutta l’area sarà illuminata, rendendola anche più sicura.

L’illuminazione a Led ci permetterà anche un deciso risparmio rispetto alla situazione attuale. Prosegue anche l’attività di stimolo su Enel Sole per riparare tutte le luci spente, come prosegue il lavoro per il Project finance per rifare a Led tutte le luci della città. È in gara infine il rifacimento dell’illuminazione di corso Repubblica”.