Nuovi incarichi per i sacerdoti a Veruno, Agrate, Comignago, Vocca e Morca

Nuovi incarichi per i sacerdoti annunciati dalla Diocesi nei giorni scorsi durante le funzioni religiose.

Nuovi incarichi a Veruno, Revislate, Agrate Conturbia e Comignago

Il cambiamento più importante tra quelli previsti dalla Diocesi è quello che riguarda le parrocchie di Veruno, Revislate, Agrate Conturbia e Comignago. Don Saverio Strigaro sarà infatti inviato a supporto del parroco don Sabino Decorato in queste comunità. Il sacerdote, in servizio fino allo scorso mese di settembre come parroco a Pernate, sostituirà quindi nell’incarico don Piercarlo Comazzi, sacerdote dell’ordine dei Canonici regolari premostratensi, che ritorna alla comunità religiosa alla quale appartiene.

Novità anche per Vocca e Morca

Un’altra novità è quella che riguarda don Luigi Pio Pozzi, che lascia la guida delle parrocchie di Vocca e Morca, in Val Sesia, vicino a Varallo. Ad assumere “a tempo determinato” la responsabilità amministrativa e giuridica delle due parrocchie è ora don Marco Barontini, parroco di Scopello. Il servizio pastorale sarà invece garantito dal parroco di Varallo con i suoi sacerdoti collaboratori.